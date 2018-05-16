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Sınırda görev yapan Mehmetçik iftarını böyle açtı

SINIRDA GÖREV YAPAN MEHMETÇİK İFTARINI BÖYLE AÇTI

Ramazan ayında iftarın en erken açıldığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Balkayalar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik, elleri tetikte iftar yaptı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 22:30
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Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.

2 BİN 400 METRELİK RAKIMDA İFTAR AÇTI

Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.

HELİKOPTERLE KUMANYA GELDİ

Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.

Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.

MEHMETÇİK'TEN RAMAZAN MESAJI

Balkayalar Üs Bölgesi Komutanı Piyade Üsteğmen Erhan Çalışkan, AA muhabirine, bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla, bölücü terör örgütünün yurda yasa dışı geçişlerinin önüne geçildiğini ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi.

"BURADA GÜÇLÜYÜZ VE DAİMA HAZIRIZ"

"Böyle kritik bir noktada görev yapan birliğime komutanlık yapmaktan gurur duyuyorum." diyen Çalışkan, "Buradan vatani görevini her koşulda yapan tüm Mehmetçik'in ailerine, gönüllerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Burada güçlüyüz ve daima hazırız. Bütün halkımızın ramazanını da kutluyorum." ifadesini kullandı.

"7 GÜN 24 SAAT GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aydın da tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

Bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydın, her ne kadar zor koşullarda görev yapsalar da 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

"TÜM İHTİYAÇLARIMIZ TSK TARAFINDAN SAĞLANIYOR"

Bu vatanın her karışının şehit kanı ile sulandığını ve bir karışını dahi hiç kimseye vermeyeceklerini dile getiren Aydın, "Bizler 'hudut namustur' bilinci ile her koşulda görevimizin başındayız. Burada tüm ihtiyaçlarımız benim de mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Halkımızın gözü arkada kalmasın." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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