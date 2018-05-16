SINIRDA GÖREV YAPAN MEHMETÇİK İFTARINI BÖYLE AÇTI
Ramazan ayında iftarın en erken açıldığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Balkayalar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik, elleri tetikte iftar yaptı.
Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.
2 BİN 400 METRELİK RAKIMDA İFTAR AÇTI
Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.
HELİKOPTERLE KUMANYA GELDİ
Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.
Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.
MEHMETÇİK'TEN RAMAZAN MESAJI
Balkayalar Üs Bölgesi Komutanı Piyade Üsteğmen Erhan Çalışkan, AA muhabirine, bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla, bölücü terör örgütünün yurda yasa dışı geçişlerinin önüne geçildiğini ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi.
"BURADA GÜÇLÜYÜZ VE DAİMA HAZIRIZ"
"Böyle kritik bir noktada görev yapan birliğime komutanlık yapmaktan gurur duyuyorum." diyen Çalışkan, "Buradan vatani görevini her koşulda yapan tüm Mehmetçik'in ailerine, gönüllerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Burada güçlüyüz ve daima hazırız. Bütün halkımızın ramazanını da kutluyorum." ifadesini kullandı.
"7 GÜN 24 SAAT GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aydın da tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.
Bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydın, her ne kadar zor koşullarda görev yapsalar da 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade etti.
"TÜM İHTİYAÇLARIMIZ TSK TARAFINDAN SAĞLANIYOR"
Bu vatanın her karışının şehit kanı ile sulandığını ve bir karışını dahi hiç kimseye vermeyeceklerini dile getiren Aydın, "Bizler 'hudut namustur' bilinci ile her koşulda görevimizin başındayız. Burada tüm ihtiyaçlarımız benim de mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Halkımızın gözü arkada kalmasın." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
- İsrailli Bakan'dan Filistinlilerle İlgili Pes Dedirten Sözler!
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar