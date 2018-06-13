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Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek
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Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump ve Kim Jong-un Beyaz Saray'da Görüşecek

SİNGAPUR'DAKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN DONALD TRUMP VE KİM JONG-UN BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi buluşmanın yankıları sürüyor. Görüşmenin ardından Kuzey Kore medyası Trump'ın Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi. Kim, Trump'ın teklifine ol

Tarih : 13 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi buluşmanın yankıları sürüyor. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Trump'ın Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi. Kim, Trump'ın teklifine olumlu yanıt verdi.

Devlet medyası, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar koşullarını sağladığı gerekçesiyle liderleri Kim'e övgüler yağdırdı. Zirvenin ABD ile düşmanlıkları bitirecek yolun başlangıcı olduğu görüşü de manşetlerde baskın çıktı.

"TEŞEKKÜRLER KİM"

Çarşamba günü Trump da, Kim'le 'tarihi' bir görüşme yaptıklarını ilan etti. Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Dünya olası bir nükleer felaketten büyük bir geri adım attı. Füze denemeleri ve araştırmaları artık olmayacak. Teşekkürler Kim!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan zirve, Kuzey Kore lideri Kim'e yönelik bir diplomatik darbe olarak da görüldü. Kim, ortak bir bildiride nükleer silahsızlanma taahhütlerini tekrarladı. Trump ise bunun karşılığında Kuzey Kore ile "savaş oyunlarına son vereceklerini" söyledi. Bu da Güney Kore ile yürüttüğü askeri tatbikatlara son vereceği anlamına geliyor. Bu tatbikatlar uzun süredir Pyongyang'ın tepkisini çekiyordu.

"ÇOK İSTEDİKLERİ İLGİYE KAVUŞTULAR"

Bazı yorumcular zirvede nükleersizleştirmeye ilişkin yeni ya da somut bir adım olmadığını vurguluyor. Nitekim iki liderin imza attığı bir sayfalık metinde de nükleersizleşme taahütünün yaşama nasıl geçeceği alaşılmıyor. Zirvenin hem Trump hem Kim'e "çok istedikleri medya ilgisini verdiğini" söyleyenler de var. Trump'ın açıklamalarına göre Kim, "büyük bir nükleer deneme tesisini yok edecek". Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar da uygulanmaya devam edecek. Ancak Trump bunları en kısa sürede kaldırmayı umduklarını söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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