Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak
Türkiye - İran Maçının Oynanacağı Stat Belli Oldu
İsrail Katliam Yaparken Abd'nin Küdüs'teki Büyükelçiliği Açıldı
Şaka Gibi Görüntü! Hem Üst Geçit Hem Yaya Geçidi Bir Arada
Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı
Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı
Egzoz Muayenesini Yaptırmayan Araç Sahiplerine Bin 206 Lira Ceza
İsrail Dünyanın Gözü Önünde Katliam Yapıyor: 28 Şehit, 918 Yaralı
'hdp'yi Kapatacağız' Dedi, 90 Partili İstifa Etti: Hdp'ye Oy Vereceğiz
Bir Banka Daha Konut Kredisi Faizini Düşürdü
Gazze'deki Sivil Katliamına Türkiye'den Çok Sert Tepki!
Karşıyaka, Fıfa'da Davalık Olduğu Eski Futbolcusunu İkna Etti
Belediye Başkanının Makam Odasında Şaşırtan Görüntü!
Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Sıralaması Belli Oldu
Diğerleri Gibi Değil! Görenleri Şaşırtan Civciv
Acun'dan 37 Milyonluk Satış! Şeyma'nın Hoşuna Gitmeyebilir
İnce, Toplumu Barıştıracağım Deyip Ezber Bozdu!
Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı

Sinemada Anne ile Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı

SİNEMADA ANNE İLE KÜÇÜK KIZINI AYNI ANDA TACİZ EDEN SAPIK İŞ ADAMI KAMERALARA YAKALANDI

Hindistan'da sinema salonundaki anne kızı tüm film boyunca elle taciz eden 60 yaşındaki iş adamı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı(10/10)6

60 yaşındaki KV Moitheenkutty isimli iş adamı, Hindistan'daki bir sinema salonunda annesinin yanında oturan 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Sinemanın kamera sistemine yakalanan adam, 1 ay sonra yakalanıp bu hafta sonu tutuklandı.

ANNE KIZI AYNI ANDA SAATLERCE TACİZ ETTİ

Güney Hindistan'ın Kerala bölgesinde yaşayan Edappal isimli anne ve kızı aynı anda taciz eden adamın bir kaç kuyumcu dükkanı olan zengin bir iş adamı olduğu öğrenildi. Olayı fark eden sinema patronları kamera görüntülerini Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği Childline ile paylaştı.

ÇIKTI GERİ GELİP TACİZE DEVAM ETTİ

Childline'ın bir sözcüsü şunları söyledi: "Tüm çekimleri kontrol ettik. Anne ve çocuğu aynı anda taciz ediyordu. Bunu tüm film boyunca sürdürdü."

Kamera görüntülerine göre film sırasında kısa süreliğine dışarı çıkan adam geri dönüp tacizine devam etti. Kv Moitheenkutty isimli adam cinsel taciz suçundan yargılanacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sinemada  Anne  İle  Küçük  Kızını  Aynı  Anda  Taciz  Eden  Sapık  İş  
Adamı  Kameralara  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER