SİNEMADA ANNE İLE KÜÇÜK KIZINI AYNI ANDA TACİZ EDEN SAPIK İŞ ADAMI KAMERALARA YAKALANDI
Hindistan'da sinema salonundaki anne kızı tüm film boyunca elle taciz eden 60 yaşındaki iş adamı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.
60 yaşındaki KV Moitheenkutty isimli iş adamı, Hindistan'daki bir sinema salonunda annesinin yanında oturan 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Sinemanın kamera sistemine yakalanan adam, 1 ay sonra yakalanıp bu hafta sonu tutuklandı.
ANNE KIZI AYNI ANDA SAATLERCE TACİZ ETTİ
Güney Hindistan'ın Kerala bölgesinde yaşayan Edappal isimli anne ve kızı aynı anda taciz eden adamın bir kaç kuyumcu dükkanı olan zengin bir iş adamı olduğu öğrenildi. Olayı fark eden sinema patronları kamera görüntülerini Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği Childline ile paylaştı.
ÇIKTI GERİ GELİP TACİZE DEVAM ETTİ
Childline'ın bir sözcüsü şunları söyledi: "Tüm çekimleri kontrol ettik. Anne ve çocuğu aynı anda taciz ediyordu. Bunu tüm film boyunca sürdürdü."
Kamera görüntülerine göre film sırasında kısa süreliğine dışarı çıkan adam geri dönüp tacizine devam etti. Kv Moitheenkutty isimli adam cinsel taciz suçundan yargılanacak.
Kaynak: haberinburada
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