Kenan İmirzalıoğlu ile evliğiyle çok konuşulan bu aralar magazin gündemin pek fazla yer almayan Sinem Kobal, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evliğiyle çok konuşulan Sinem Kobal, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Kobal'in paylatığı fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM PUAN ALDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla Kobal, takipçilernden tam not aldı. Kobal'in takipçileri yeni imajı beğendiklerini yaptıkları yorumlarla belli etti.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991-1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti.

İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraberİstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

Sinem Kobal'ın Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.

2000-2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı'nın kadrosunda, Sinem Kobal'ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal'a Jetix Çocuk Ödülleri'nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Dadı'nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü'ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

Kaynak: haberinburada