Karaman'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, En Az 20 Yaralı
Brezilyalı Coutinho'dan Muhteşem Füze! Kimse Ne Olduğunu Anlamadı
Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Kadıköy'de Köpeğe Şiddet! Dehşet Anları Anbean Böyle Görüntülendi
Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 58 Ölü, 392 Yaralı
İşte Yeni Yönetmelik! Bazı Dairelerin Yapımı Artık Yasak
Karamollaoğlu, Diyarbakır Mitinginde Konuştu: Kürtçe Eğitim Haktır
Sambacılar, İsviçre Maçıyla Sahaya İndi! Canlı Anlatım
Meksika'ya Yenilen Almanya'yı Bekleyen Brezilya Tehlikesi!
Le Mans'da Zafer İspanyol Pilot Fernando Alonso'nun!
Erdoğan Mitinge Katılanları Helikopterden Selamladı
Kosta Rika-Sırbistan Maçının Son Dakikasında Saha Karıştı!
Dünya Kupasında Büyük Sürpriz! Meksika Bir İlki Başardı
Almanya 1994'ten Sonra Bir İlki Yaşadı!
Meksikalı Taraftarların Gol Sevinci Depreme Neden Oldu!
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!
Erdoğan'dan Hayvanseverlere Müjde: Atları Faytonlardan Kurtaracağız
Erdoğan Konuşurken, Gökçek'ten Dikkat Çeken Mesaj!
Sinem Kobal'dan Romantik Kenan İmirzalıoğlu Paylaşımı
Meksika, 22 Yaşındaki Lozano'nun Golüyle Son Şampiyon Almanya Karşısında 1-0 Öne Geçti

Sinem Kobal'dan romantik Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı

SİNEM KOBAL'DAN ROMANTİK KENAN İMİRZALIOĞLU PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, bu kuralı bozdu. Sinem Kobal 43 yaşına basan eşinin doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Sinem Kobal'dan Romantik Kenan İmirzalıoğlu Paylaşımı(5/10)1

Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016'da Cunda'da yapılan görkemli bir düğünle oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti.Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, bu kuralı bozdu. Sinem Kobal 43 yaşına basan eşinin doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"BUGÜN AŞK DOĞDU"

Kobal, paylaşımının altına "Bugün aşk doğdu" notunu düştü. Çiftin romantik karesi kısa sürede 20 binin üzerinde beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sinem  Kobal  Dan  Romantik  Kenan  İmirzalıoğlu  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER