Açıklandığı tarihten itibaren sürekli değişikliğe uğrayan, son olarak da seçimler yüzünden bir hafta ötelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yine değişiklik oldu. Sınava 25 gün kala YÖK, adayların puanlarının hesaplanabilmesi için şart olan 0.5 ham puan yani yarım net çıkarma kuralını değiştirdi.

Adaylar, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe ve Matematik'ten, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde de sorumlu oldukları iki testten 0.5 puan almak zorundaydı.

UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYORDU

0.5 ham puanının kaldırılması gerektiği uzun süredir tartışılıyordu. Bu kurala göre YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar Türkçe ve matematik testlerinden 0.5 ham puan yani yarımşar net çıkaramazlarsa puanları hesaplanmayacaktı. Aynı şekilde sınavın ikinci oturumunda da Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar sorumlu oldukları iki testten de 0.5 ham puan almak zorundaydı.

KURAL NASIL DEĞİŞTİ?

YÖK bu kuralla ilgili değişiklik yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre artık adaylar her iki testten değil, yalnızca bir testten de 0.5 ham puan alır yani yarım net çıkarırsa puanları hesaplanacak. YÖK'ün 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı karar şöyle:

"2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek."

YENİ KILAVUZ YAYIMLANDI

2018 YKS Kılavuzu da şöyle değişti:

"TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden en az 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır. AYT ve YDT'de adayların puanlarının (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmek. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak."

Kaynak: haberinburada