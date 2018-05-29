15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı! Jandarma Genel Komutanlığı Fetö'den Böyle Temizlenmiş
Sokak Ortasında Yanan İşçileri Vatandaşlar Söndürdü
Bu Halini Unutun! Ak Parti'den Aday Olan Alpay, İmaj Değiştirdi
Akaryakıt Zammı Ötv Düzenlemesiyle İkinci Defa Pompaya Yansımadı
Saadet Lideri, İngiliz Eşiyle İlk Kez Birlikte Görüntülendi
Ünlü Oyuncu Cornelia Frances Vefat Etti, Oğlu Ölmeden Önceki Halini Paylaştı
Melek Yüzlü Şeytan! 5 Arkadaşıyla Bir Olup 10 Bin Kişiyi Ağına Düşürdü
Paris'te Başlayan Düğün, Kato'da Bitti
Hırsız, Çaldığı Cüzdanları Borcumu Bir Gün Öderim Diye Saklamış
Belçika'da Silahlı Saldırı! 2 Polis Öldü, Terör Şüphesi Var
İmaj Değiştiren Birce, Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna, Sivasspor'la El Sıkıştı
Meteorolojiden İstanbullulara Bugün İçin Kritik Uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in Kabri Başında Kur'an-I Kerim Okudu
Trt'den İnce'ye 'can Güvenliği Vurgulu' Sert Tepki
Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi İçin Kritik Hamle
İnşaat Temelinden Roma Dönemine Ait Kalıntılar Çıktı
Sinan Çetin'in Şirketine Haciz İşlemi Başlatıldı
Bakan Resmen Duyurdu: Bayram İkramiyesinin Yatacağı Tarih Netleşti
Drakula Lakaplı Böcek Trabzon'da Görüldü!

Sinan Çetin'in Şirketine Haciz İşlemi Başlatıldı

SİNAN ÇETİN'İN ŞİRKETİNE HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI

İnşaat sektörünün önemli isimlerinden Taş Yapı, yönetmen Sinan Çetin'in sahibi olduğu Plato Film'e icra takibi başlattı. Yönetmenin kliması haczedildi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Sinan Çetin'in Şirketine Haciz İşlemi Başlatıldı(7/10)3

Şirketler arasında 6 yıl önce yaşanan para krizi yeniden gündeme geldi. Yargıya taşınan krizde Sinan Çetin'in şirket merkezinde haciz işlemi yapıldı.

200 BİN DOLARIN İADESİNİ İSTEDİLER

Taş Yapı için çekilmesi gereken 2 reklam filmi için Plato Film'e 6 yıl önce 200 bin dolar ödendi. Ancak filmler zamanında teslim edilmeyince Taş Yapı paranın iadesini istedi. Taş Yapı, Plato Film'in banka hesabına 2 reklam filmi için 17 Temmuz 2012 günü 200 bin dolar havale yaptı. Taş Yapı'nın iddiasına göre, söz konusu filmler zamanında teslim edilmedi; yerine getirilmesi gereken işte gecikme yaşandı. Taş Yapı tarafı önce sözleşmeden döndüklerini Plato Film'e bildirdi, daha sonra çekilen ihtarname ile yapılan 200 bin dolarlık ödemenin iadesi talep edildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLADI

Yaşanan süreçte olumlu bir sonuç çıkmayınca Taş Yapı tarafı bu kez Plato Film'e İstanbul 31. İcra Müdürlüğü nezdinde iki yıl önceicra takibi başlattı. Plato Film avukatları bu takibe itiraz etti. İtiraz sonucu icra takibi durdu. Taş Yapı tarafı bu kez itirazın iptali için ticaret mahkemesinde dava açtı. Davalı konumda olan Plato Film adına yapılan savunmada ise özetle şunlar kaydedildi: "Dava haksız ve yasalara aykırı. Davanın reddine karar verilmesi gerekir. Taş Yapı'yı 2 değil 5 film çekildi. Bunlardan bazıları kamu spotu şeklindeydi. Tüm çekilen filmler de zamanında teslim edildi. 5 film için yapılan harcama da 450 bin dolar. Plato Film olarak Taş Yapı'dan 250 bin dolar daha alacaklıyız. Taş Yapı tarafı, sözleşmeden hukuka aykırı bir biçimde döndü. Haksız davanın reddine karar verilsin."

Taşyapı'nın patronu Emrullah Turanlı

'DOSYADA BELGE YOK'

Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra dosyayı bilirkişi gönderdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor Taş Yapı lehine çıktı. Raporda, Taş Yapı tarafından gönderilen 200 bin dolara karşılık, çekilmesi gereken filmlerin şirkete teslim edildiğini dair bir belgenin bulunmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca, Plato Film'in 5 film için 450 bin dolar harcama yaptığı, dolayısı ile alacaklı konumda olduğunu destekleyen bir belgenin de dosyada mevcut olmadığı belirtildi. Raporda, Plato Film'in faizi ile birlikte 220 bin dolar ve yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödemesi gerektiği kaydedildi.

KLİMAYA HACİZ

Mahkemenin verdiği Kararda, Plato Film'in anaparanın yanı sıra faizi ile birlikte 220 bin 284 dolar ile 135 bin 651 TL'lik icra inkar tazminatını ödemesi kararı verdi. Kararda ayrıca 100 bin lirayı aşan dava masrafı da Plato Film'in üstüne bırakıldı. Bu karar sonra taraflar, ödeme konusunda, yeniden temasa geçti.

Yürütülen bu görüşmelerden de olumlu bir sonuç çıkmayınca bu kez alacağın tahsili için icra takibine geçildi. Haciz yazıları, Plato Film'in çalıştığı tüm şirketlere ve bankalara gönderildi. İcra Müdürlüğü kararı ile de şirketin Beyoğlu'nda bulunan merkezine gidildi. 9 Nisan 2018 tarihli haciz tutanağına göre; anılan adreste bulunan bir klima haczedildi. Tutanağa göre, Plato Film'in güncel borcu 1 milyon 337 bin 349 lira seviyesinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sinan  Çetin  İn  Şirketine  Haciz  İşlemi  Başlatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER