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Şimşek 'fakir Aile' Eleştirilerine Yanıt Verdi!
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Şimşek 'Fakir aile' eleştirilerine yanıt verdi!

ŞİMŞEK 'FAKİR AİLE' ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ!

İçinde "Fakir aile" sözü geçen Twitter mesajına gelen yorumlara Mehmet Şimşek, "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak 'fakir' kelimesini asla 'küçümseme' anlamında kullanmadım" yanıtını verdi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Şimşek 'fakir Aile' Eleştirilerine Yanıt Verdi!(5/10)1

Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce paylaştığı ve içerisinde 'fakir aile' sözü geçen Twitter mesajı sosyal medyayı sallamıştı. Şimşek'ten kendisine yönelik eleştirilere "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak 'fakir' kelimesini hayatımda asla 'hakaret' veya 'küçümseme' anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa 'ahlak fakiri'dir." diyerek yanıt geldi.

"FAKİR AİLE ZİYARETİ" PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada, iki gündür, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 7 yıl önce Twitter'dan paylaştığı mesaj konuşuluyor. Şimşek, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

7 YIL SONRA GÜNDEME GELDİ, ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in bu paylaşımı 7 yıl sonra yeninden sosyal medyada gündeme getirilirken, tweet'e onlarca yorum geldi. Öyle ki sosyal medyada "#mehmetşimşeking" etiketi altında Şimşek'i eleştiren çok sayıda tweet paylaşıldı.

"İSTİSMAR EDEN TROLLER AHLAK FAKİRİ'DİR"

Mehmet Şimşek'ten bugün o mesajlara yanıt geldi. Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı: "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak 'fakir' kelimesini hayatımda asla 'hakaret' veya 'küçümseme' anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa 'ahlak fakiri'dir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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