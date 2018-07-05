SİLİVRİ'DE TUTUKLU EREN ERDEM TWİTTER'DAN ÇOK SERT MESAJ YOLLADI!
CHP eski Milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabından "Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir" mesajı paylaştı.
Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP eski Milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabından "Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez" mesajı paylaştı.
"BU ÜLKENİN AVUKATLARI BENİ YALNIZ BIRAKMAZ"
Eren Erdem "Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlık suçudur. Fakat bu beni asla yıldırmaz. Ayrıca bu ülkenin avukatları beni yalnız bırakmaz" paylaşımı yaptı.
SİLİVRİ'DE TUTUKLU EREN ERDEM'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
İstanbul başsavcılığı, Erdem hakkında 'FETÖ/PDY' örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı.
Erdem'le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR'ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem'in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.
CHP'li vekilin 22 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.
Erdem, 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. CHP'li vekil 19 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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