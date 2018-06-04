Son dakika! Şile açıklarında alabora olan teknede bulunan şarkıcı Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şile'nin İmrenli Koyu'ndan denize açıldıktan sonra bindikleri fiber teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan 21 yaşındaki müzisyen Onurcan Özcan'ı havadan ve denizden arama çalışmaları bu sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.

Ekipler, genç müzisyen Onurcan'ın cansız bedenine ulaştı.

26 YAŞINDAKİ RECEP GÜLYILDIRIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım'ı çıkarmayı başarmıştı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Teknede bulunan 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: haberinburada