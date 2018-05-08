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Silahların patladığı noktada 24 saat sonra meydan okudu!

SİLAHLARIN PATLADIĞI NOKTADA 24 SAAT SONRA MEYDAN OKUDU!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bağcılar'da partisinin saldırıya uğrayan seçim standına gidip, "24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız." dedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Silahların Patladığı Noktada 24 Saat Sonra Meydan Okudu!(5/10)1

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim standına saldırı gerçekleştirilen Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SAVAŞA GİTMİYOR"

Akşener ziyareti sırasında şunları söyledi:

Dün burada gerçekleşen o müessif olayı elbette kınıyorum. Tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması. Türkiye sadece bir seçime giriyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiye'de yaşayan insanların siyasi görüşlerinden bağımsız can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin garantisi altındadır, emaneti altındadır.

"BU KABUL EDİLİR ŞEY DEĞİL"

Buradan sayın İçişleri Bakanı'na, Bakanı'nı geçtik, sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Çünkü bu konunun muhatabı onlardır. Derhal, hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini, benim de şahsen bu konuyu sıkıca takip edeceğimi sizler aracılığıyla iletmek isterim. Hastanede yatan 2 arkadaşımız var. 9 kişi yaralı 1'si ağır. Diğeri nispeten daha iyi, hastanede yatıyorlar. 7 arkadaşımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.

"24 HAZİRAN AKŞAMI BU KABUSTAN KURTULACAĞIZ!"

Herkese sağduyu ama iktidar partisine, çünkü bizim muhatabımız kendileridir, özellikle bu konuda tedbir almaya ve seçim zamanında insanların can güvenliklerini garanti altına almaya davet ediyorum. Bu konuda kendilerini uyarıyorum. İyi Partinin iyi insanları, cesur insanları, 1,5 ay bir şey kaldı, bunu büyük bir olgunlukla seçim sürecini tamamlayacaklardır. ve Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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