SİLAHI GÖREN KADINLAR ÇANTALARINI HIRSIZA KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Brezilya'da otomobil ile yanlarına yaklaşan hırsızı gören bir grup kadın, çantalarını kendi elleri ile soyguncuya teslim ederken ilginç olay güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
Brezilya'da güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde aracıyla yolda yürüyen gruba yaklaşan hırsız, silah doğrultarak çantalarını istedi.
KENDİ ELLERİYLE ÇANTALARINI VERDİLER
Silah tehdidi karşısında ne yapacağını bilemeyen kişiler, kendi elleriyle çantalarını silahlı adamın aracına attı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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