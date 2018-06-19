SİİRT'TE ASKERİ ARACA HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı.
ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA EYP'Yİ PATLATTILAR
Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALI
Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ayakları Büyük Diye İngiltere'de Ehliyet Alamayan Türk Mühendis Öldü
- Tsk'da 'mahrem İmam' Olan Üst Rütbeli 124 Kişi İçin Gözaltı Kararı!
- Erdoğan 3. Santral İçin Görüşmelerin Başladığını Duyurdu
- Yerli Ve Milli Not Dönemi Başlıyor!
- 4 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Baba Arkadaşlarıyla Alkol Alırken Selfie Çekmiş
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar