SİGARADAN ALINAN VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
Sigaranın vergilendirmede sistem değişti. Sigaradan alınan 3 ayrı vergiden biri düştü ikisi yükseldi. Nispi vergi yüzde 66.25'den yüzde 63'e düştü.
Kaynak: haberinburada
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