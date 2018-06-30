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SİGARADAN ALINAN VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞTİ!


Sigaradan alınan vergi sistemi değişti!
Tarih : 30 Haziran 2018, 09:30
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Sigaranın vergilendirmede sistem değişti. Sigaradan alınan 3 ayrı vergiden biri düştü ikisi yükseldi. Nispi vergi yüzde 66.25'den yüzde 63'e düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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