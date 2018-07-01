Merkel, Almanya'daki Sığınmacıları Göndermek İçin 14 Ülkeyle Anlaştı
Shakira'yı, Türkiye'de Ünlü Çift Misafir Edecek!
Şeyma Subaşı'nın Cesur Pozları Olay Yarattı!
Facebook'ta Skandallar Bitmiyor! Bilgileriniz Çalınmış Olabilir
Pepe, Portekiz Milli Takımı Tarihine Geçti!
Aym, Chp'nin Ohal Kanunlarına İlişkin İptal Başvurularını Reddetti
Survivor 2018 Finalinde Büyük Sürpriz! Elenen İsimler Belli Oldu
Malezyalılar Ülkenin Borcunu Ödemek İçin Para Topladı
İlk Çeyrek Final Eşleşmesi Belli Oldu! İşte Fransa'nın Rakibi
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Zam
Mbappe'den Alkışlanacak Hareket! Primleri Bağışlıyor
Alaatin Çakıcı Tarafından Tehdit Edilen Hakan Albayrak Sessizliğini Bozdu: Ne Yapacağımı Bilmiyorum
Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralandı
4 Milyon Euroluk Teklife Ret!
Suudi'ler Trump'ın İsteğini Kabul Etti! Üretimde Artış Başladı
Uruguay İle Portekiz Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Arjantinli Javier Mascherano Milli Takım Kariyerine Nokta Koydu
Terör Örgütü Pkk, Mevlüt Bengi Cinayetini Üstlendi
Dünya Kupasında Tarihi Maç! Tam 7 Gol Oldu

Shakira'yı, Türkiye'de ünlü çift misafir edecek!

SHAKİRA'YI, TÜRKİYE'DE ÜNLÜ ÇİFT MİSAFİR EDECEK!

11 Temmuz'da konser vermek için Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü İspanyol Şarkıcı Shakira, Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın misafiri olacak.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 00:50
Puan Ver : Shakira'yı, Türkiye'de Ünlü Çift Misafir Edecek!(9/10)5

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, bir dönem eşi Piqué ile Barcelona'da top koşturan Arda Tura'ın misafiri olacak.

11 TEMMUZ AKŞAMI HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Son albümü ile aynı adı taşıyan 6'ncı dünya turnesi "EL Dorado" kapsamında İstanbul'a gelecek olan yıldız şarkıcıVodafone Park'ta 11 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak. Shakira'yı, Arda Turan geçtiğimiz Mart ayından hayatını birleştirdiği Aslıhan Turan ile ağırlayacak.

BİRLİKTE MAVİ TURA ÇIKACAKLAR

Ünlü çifti teknelerinde ağarlayacak olan Arda Turan ve Aslıhan Turan birlikte Mavi Tur'a çıkacaklar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Shakira    Türkiye  De  Ünlü  Çift  Misafir  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER