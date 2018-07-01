SHAKİRA'YI, TÜRKİYE'DE ÜNLÜ ÇİFT MİSAFİR EDECEK!
11 Temmuz'da konser vermek için Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü İspanyol Şarkıcı Shakira, Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın misafiri olacak.
11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, bir dönem eşi Piqué ile Barcelona'da top koşturan Arda Tura'ın misafiri olacak.
11 TEMMUZ AKŞAMI HAYRANLARIYLA BULUŞACAK
Son albümü ile aynı adı taşıyan 6'ncı dünya turnesi "EL Dorado" kapsamında İstanbul'a gelecek olan yıldız şarkıcıVodafone Park'ta 11 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak. Shakira'yı, Arda Turan geçtiğimiz Mart ayından hayatını birleştirdiği Aslıhan Turan ile ağırlayacak.
BİRLİKTE MAVİ TURA ÇIKACAKLAR
Ünlü çifti teknelerinde ağarlayacak olan Arda Turan ve Aslıhan Turan birlikte Mavi Tur'a çıkacaklar.
Kaynak: haberinburada
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