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Shakira İstanbul konseri öncesi hayranlarına seslendi!

SHAKİRA İSTANBUL KONSERİ ÖNCESİ HAYRANLARINA SESLENDİ!

Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için hayranlarına "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Shakira İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Seslendi!(6/10)2

Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için hayranlarına "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.

TEL AVİV'DE VERECEĞİ KONSERİ İPTAL ETMİŞTİ

9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri İsrail'in Gazze'de işlediği katliama tepki olarak iptal eden Shakira, 11 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sahne alacak.

11 YIL ARADAN SONRA İSTANBUL'DA OLACAK

3 Haziran'da başlayacak dünya turnesi "El Dorado" kapsamında 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelecek olan sanatçı, 40 bin kişi kapasiteli Vodafone Park'ta sevenleriyle buluşacak. "Waka Waka", "Whenever Wherever", "Loca" gibi hitleri ile hala müzik listelerinde yer bulan Kolombiya'lı dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul'daki İlk konserini 2007 yılında vermişti.

"EL DORADO" İLE KISA SÜREDE 1 NUMARAYA ULAŞTI

Mayıs 2017'de çıkardığı 11'inci albümü 'El Dorado" ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu.

104 MİLYONDAN FAZLA HAYRANI VAR

104 milyondan fazla hayranı ile Facebook'ta en çok takip edilen müzisyenlerden biri olan Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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