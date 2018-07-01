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Şeyma Subaşı'nın cesur pozları olay yarattı!

ŞEYMA SUBAŞI'NIN CESUR POZLARI OLAY YARATTI!

Şeyma Subaşı, Bestyle Dergisi'nin yeni sayısı için Mardin'de poz verdi. Şubaşı'nın cesur pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 00:40
Puan Ver : Şeyma Subaşı'nın Cesur Pozları Olay Yarattı!(6/10)2

Şeyma Subaşı, Bestyle Dergisi'nin yeni sayısı için Mardin'de poz verdi. Uluslararası festivallerde farklı kıyafetleri ve kombinleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Subaşı, bu kez kırmızı elbisesi ve yüzündeki peçesiyle çarpıcı pozlar verdi.

MARDİN'E ÖZEL POZLAR

Yaptığı her hareketi olay olan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Şubaşı, peçeli kırmızı elbisiyle takipçileri tarafından çok beğenildi. Şubaşı tarzıyla yine çok konuşulmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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