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Şeyma Subaşı, 4 Yaşındaki Kızı Melisa'yı Neden Okula Göndermiyor?
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Şeyma Subaşı, 4 yaşındaki kızı Melisa'yı neden okula göndermiyor?

ŞEYMA SUBAŞI, 4 YAŞINDAKİ KIZI MELİSA'YI NEDEN OKULA GÖNDERMİYOR?

Köşe yazarı Bülent Cankurt, Melisa'nın, Etiler'de özel bir okula kaydının yaptırıldığını, ancak 1 yıl içinde en fazla 10 gün okula gittiğini yazdı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Şeyma Subaşı, 4 Yaşındaki Kızı Melisa'yı Neden Okula Göndermiyor?(5/10)1

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 4 yaşındaki kızı Melisa'nın okula gitmediğini aktardı. Cankurt, Melisa'nın, Etiler'de özel bir okula kaydının yaptırıldığını, ancak 1 yıl içinde en fazla 10 gün okula gittiğini belirtti.

"KIZINI OKULA GÖNDERMEMİŞ"

Cankurt, Melisa'nın okula gitmemesi ile ilgili olarak, "Şeyma Subaşı, sık sık seyahat ettiği ve Melisa'yı da yanından ayırmak istemediği için, kızını okula gönderememiş" diye ifade etti.

ANNESİ YANINDAN AYIRMAK İSTEMİYOR

Cankurt'un yazısında "Acun Ilıcalı'nın üçüncü eşi Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ile aynı okulda çocuğu olan bir arkadaşımın anlattıklarını dinleyince çok şaşırdım! Bu yıl Etiler'de özel bir okula kaydı yapılan 4 yaşındaki Melisa, arkadaşımın söylediğine göre 2017-2018 öğretim yılında en fazla 10 gün okula devam etmiş! Melisa, anaokuluna yazıldığı için devam mecburiyeti yok tabii. Instagram fenomeni annesi Şeyma Subaşı, sık sık seyahat ettiği ve Melisa'yı da yanından ayırmak istemediği için, kızını okula gönderememiş. Yani, yaklaşık 50 bin liralık okul parası boşa gitmiş!" diye yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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