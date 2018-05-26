

Tarsus'ta 18 yaşındaki İlknur Çelik isimli genç kız, sevgilisiyle tartıştıktan sonra kaldığı yurdun ikinci katından atlayarak intihar etti. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI BALKONDAN ATLADI



Olay Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi Şehit Fazıl Kalaycı Yurdu'nda meydana geldi. Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi İlknur Çelik adlı genç kız dün gece saaat 23.00 sularında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından 2.kattaki kaldığı odanın balkonun aşağıya atladı.



BAŞININ ÜSTÜNE DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ



Olayın bildirilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Başının üstüne düşen genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan İlknur Çelik, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken geniş çaplı soruşturma başlattı.



























Kaynak: haberinburada



