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SEVGİLİSİNİN ÇAYINA GİZLİCE ERTESİ GÜN HAPI ATAN DOKTOR HAPSİ BOYLADI


Sevgilisinin Çayına Gizlice Ertesi Gün Hapı Atan Doktor Hapsi Boyladı
Tarih : 24 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Sevgilisinin Çayına Gizlice Ertesi Gün Hapı Atan Doktor Hapsi Boyladı(9/10)5

Pakistan asıllı ABD'li doktor Sikander İmran, kız arkadaşı Brooke Fiske'nin hamile olduğunu öğrenince dehşet verici bir yola başvurdu. Doktor İmran, 17 haftalık hamile Brooke Fiske'nin çayına, tavsiye edilenden 4 kat fazla ertesi gün hapı' attı.

RAHATSIZLANIP BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Cinsel ilişki sonrası hamileliği önlemek için kullanılan haplardan ciddi bir doz alan Fiske, kısa sürede rahatsızlanıp bebeğini düşürdü.

3 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olay ortaya çıkınca Sikander Imran 3 yıl hapse çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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