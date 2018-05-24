SEVGİLİSİNİN ÇAYINA GİZLİCE ERTESİ GÜN HAPI ATAN DOKTOR HAPSİ BOYLADI
Pakistan asıllı ABD'li doktor Sikander İmran, kız arkadaşı Brooke Fiske'nin hamile olduğunu öğrenince dehşet verici bir yola başvurdu. Doktor İmran, 17 haftalık hamile Brooke Fiske'nin çayına, tavsiye edilenden 4 kat fazla ertesi gün hapı' attı.
RAHATSIZLANIP BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ
Cinsel ilişki sonrası hamileliği önlemek için kullanılan haplardan ciddi bir doz alan Fiske, kısa sürede rahatsızlanıp bebeğini düşürdü.
3 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Olay ortaya çıkınca Sikander Imran 3 yıl hapse çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
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