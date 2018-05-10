Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Boz'la yollarını ayıran güzel oyuncu Aslı Enver'e sevenlerinden destek geldi. Enver'in takipçileri mutlu olsun diye Twitter'da "Bırakma kendini" ve "Mutlu ol Aslı Enver" hashtag'i açtı.

SEVENLERİ DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Aslı Enver ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı. 10 Mayıs'ta doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp sosyal medyadan 'MutluOlAslı' hashtag'i açtı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip 'siz aşırı güzelsiniz' notunu paylaştı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Murat Boz'la takipleşmeyi bırakan güzel oyuncu Boz'un annesini ve abisini takipten çıkaramadı. Enver'in doğum gününü kutlayıp, kutlamayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada