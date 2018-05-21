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Sesi kısılan Muharrem İnce iki mitingini iptal etti!

SESİ KISILAN MUHARREM İNCE İKİ MİTİNGİNİ İPTAL ETTİ!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zonguldak ve Bartın'da yapması gereken iki mitingi sesinin kısılmasından dolayı iptal etti.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : Sesi Kısılan Muharrem İnce İki Mitingini İptal Etti!(10/10)6

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugünkü iki mitingini "ses kısıklığı" nedeniyle iptal edeceğini yazdı. Bu sabah ise mitinglerin iptal edildiği kesinleşti. Bu kararın, İnce'nin ekibinin çizik yediği listelerin basına sızmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

ZONGULDAK VE BARTIN

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iki mitingini iptal etme kararı aldı. İnce kararını sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." diyerek duyurdu.

MİTİNGLER İPTAL

İnce'nin gece yaptığı açıklamanın ardından Bartın ve Zonguldak mitinglerinin iptal edildiği kesinleşti.

İNCE'YE YAKIN İSİMLER LİSTEYE GİREMEDİ

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce'ye yakın yaklaşık 20 kişiden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü.

İnce'ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.

Kulislere yansıyanlara göre listeden rahatsız olduğunu dile getiren İnce'nin bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görümesi bekleniyor.

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Kaynak: haberinburada



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