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Servisçi Hesaplaşmasında Dayı Elinde Telefon Cinayeti İzledi
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Servisçi hesaplaşmasında dayı elinde telefon cinayeti izledi

SERVİSÇİ HESAPLAŞMASINDA DAYI ELİNDE TELEFON CİNAYETİ İZLEDİ

Servisçi hesaplaşmasında öldürülen karı-koca cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Görüntüleri inceleyen polis olay anındaki rahatlığıyla göze çarpan kişiyi azmettirici olarak tutukladı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 08:10
Puan Ver : Servisçi Hesaplaşmasında Dayı Elinde Telefon Cinayeti İzledi(5/10)1

İstanbul polisi, Ümraniye'de hastane girişinde öldürülen Ramazan ve Suzan Sarı çiftinin katil zanlısını yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü.

Cinayet anına ait görüntüleri izleyen polis, katil zanlısı Feyyaz Elik'in hemen yanında bulunan ve cinayet sırasında dahi cep telefonuyla konuşmasını kesmeyen kişinin, Elik'in öz dayısı Recep S. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, azmettirici olduğu ileri sürülen Recep S.'nin, Feyyaz Elik kurşun yağdırırken telefonla konuşması dikkat çekti. Recep S.'nin, cinayetin ardından Feyyaz Elik'le birlikte olay yerinden ayrıldığı anlaşıldı.

BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, katil zanlısı Feyyaz Elik ile dayısı Recep S.'nin cinayet öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikte hareket ettiklerini tespit etti.

"BİRDEN HIZLANDI, SONRA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta gözaltına alınan Recep S., ifadesinde "Yeğenimin imam nikâhlı eşinin tedavisi için hastaneye gitmiştik. Yürüyorduk. Telefonla konuşurken birden hızlandı. Peşinden de ateş etmeye başladı. Şok yaşadım. Yeğenim kaçtı, ne olduğunu öğrenmek için ablamın evine gittim" dedi.

"CİNAYETE İŞTİRAK"TEN TUTUKLANDI, DİĞER ŞAHIS ARANIYOR

Olay sırasında telefonda, Feyyaz Elik'in eşinin yanında bulunan ablası ile konuştuğunu söyleyen Recep S., "tasarlayarak öldürme suçuna iştirak"ten tutuklandı. Feyyaz Elik ise aranıyor.

KARDEŞİ GEÇEN SENE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçen eylülde, Ümraniye'de servisçilerin arasında çıkan kavgada Feyyaz Elik'in kardeşi Cüneyt Elik öldürülmüştü. Sarı Ailesi'nin bu olayın intikamı için öldürüldüğü düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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