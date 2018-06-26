SERUMU ÇIKARMAK İSTEYEN HEMŞİR, BEBEĞİN PARMAĞINI MAKASLA KESTİ
Şanlıurfa'da 1,5 aylık bebeğe takılı serumu çıkarmak isteyen hemşir makasla bebeğin baş parmağını kesti. Bebek parmağın dikilmesi için acil olarak Adana'ya sevk edildi.
Şanlıurfa'da 1,5 aylık bebeğe takılı serumu çıkarmak isteyen hemşir makasla bebeğin baş parmağını kesti. Bebek parmağın dikilmesi için acil olarak Adana'ya sevk edildi.
MAKASLA BEBEĞİN PARMAĞINI KESTİ
Olay öğle, saatlerinde Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Burcu ile Yusuf Ç. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Ç., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı hastaneye getirildi. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Bugün yapılan son kontörlerinde ise çocuk bebek taburcu edildi.
Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen Ömer ismindeki hemşir, iddiaya göre makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.
BEBEĞİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bebeğinin parmağı kesilmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan Burcu Ç., yaşananlara tepki göstererek, "Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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