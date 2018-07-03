Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile yeni sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"YENİDEN HOŞ GELDİN SERKAN KIRINTILI"

Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı" ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: haberinburada