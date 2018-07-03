Canlı Yayında Patladı: Dokunulmazlık Vekillerin Değil Çocukların Olmalı
Köprüden Atlayan Genç Kadını Polis Havada Yakaladı
28 Şubat Davasında Dikkat Çeken Detay: Hükümetin Düşürüleceğinden Bilgisi Vardı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Veda Konuşması
Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzesi Hedefini Rekor Uzaklıktan Vurdu
Ekonominin Patronundan Kritik Enflasyon Ve Cari Açık Açıklaması!
Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı
Serkan Kırıntılı 2 Yıllık Sözleşmeye İmzayı Attı
Esad İle Terör Örgütü El Sıkıştı! İşte Kirli Anlaşmanın Detayları
İnce'nin Çıkışı Sonrası Chp'liler Kılıçdaroğlu'na Karşı Harekete Geçti
Chp'li Yöneticiden Muharrem İnce Ve Chp İçin Ezber Bozan Çıkış!
İzmir'de Kayıp Bebek Alarmı! 1,5 Yaşındaki Rüya Her Yerde Aranıyor
Ekmeğe Yüzde 30'luk Zam Yolda!
Küçül Eylül Cinayetinde Kan Donduran Detay!
Medipol Başakşehir'den Çifte İmza
Ryan Babel'den Beşiktaş'ı Şoke Eden Talep!
Minik Leyla, Tanınmış Futbolcunun Yeğeni Çıktı
Minik Leyla Cinayeti İle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest!
Konyaspor, Leyla Ve Eylül'ün Ölümüne Sessiz Kalmadı
Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar

Serkan Kırıntılı 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı

SERKAN KIRINTILI 2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 21:30
Puan Ver : Serkan Kırıntılı 2 Yıllık Sözleşmeye İmzayı Attı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile yeni sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"YENİDEN HOŞ GELDİN SERKAN KIRINTILI"

Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı kalecimiz Serkan Kırıntılı ile sözleşmemizi 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattık. Yeniden hoş geldin Serkan Kırıntılı" ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Serkan  Kırıntılı  2  Yıllık  Sözleşmeye  İmzayı  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER