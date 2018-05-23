Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin Yıldızına Çok Sert Sözler: Hayrola Birader
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Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin yıldızına çok sert sözler: Hayrola birader

SERHAT AKIN'DAN F.BAHÇE'NİN YILDIZINA ÇOK SERT SÖZLER: HAYROLA BİRADER

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın Twitch yayınında, "İç sahada puan kayıplarının sebebi taraftar tepkisi" diyen Hasan Ali'ye, "Hayrola birader, Fenerbahçe'de oynuyorsun yat kalk dua et" dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin Yıldızına Çok Sert Sözler: Hayrola Birader(6/10)2

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitch yayınında sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali'ye yüklendi.

Serhat Akın, "İç sahada taraftarın tepkisi bizi olumsuz etkiledi. İç sahada puan kaybı olmasa şampiyonduk" diyen Hasan Ali'ye ağır bir dille eleştirdi.

"ALMANYA'DA DÖRDÜNCÜ LİGDE OYNUYORDUN"

"Hasan Ali Kaldırım denen arkadaş o da Almanya'dan yetişme. Fenerbahçe'de oynadığı için yatıp kalkıp dua etsin. Bence sadece bu konuyla ilgilensin. Hasan Ali Kaldırım bir kere o formayı giydiği için şükretsin. Hasan Ali taraftara saldıracak kadar büyüdü mü onun yorumu taraftara ait. Kardeşim sen sahaya çıkıp oynayacaksın. Bundan önce nerede oynuyordun. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Almanya'da dördüncü ligde oynuyordun buraya gelmişsin Fenerbahçe taraftarına sallıyorsun. Hayır ola birader! Sen çıkıp oyununu oynayacaksın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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