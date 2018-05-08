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Serhat Akın'dan bomba itiraf: Rüştü ve Ogün Temizkanoğlu beni dövdü

SERHAT AKIN'DAN BOMBA İTİRAF: RÜŞTÜ VE OGÜN TEMİZKANOĞLU BENİ DÖVDÜ

Serhat Akın, Twitch canlı yayınında Fenerbahçe yıllarında yaşadığı eğlenceli anılarını anlattı. Akın'ın, "Rüştü Reçber ve Ogün Temizkanoğlu beni dövdü" demesi gündeme bomba gibi düştü.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Serhat Akın'dan Bomba İtiraf: Rüştü Ve Ogün Temizkanoğlu Beni Dövdü(7/10)3

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, Twitch canlı yayınında Fenerbahçe yıllarında yaşadığı eğlenceli anılarından bahsetti. Akın, asıl bombayı ise "Rüştü Reçber ve Ogün Temizkanoğlu beni dövdü" diyerek patlattı. Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

"BİZİM BÜTÜN TAKIMI TOPLASAN 1 MİLYON DOLAR ÇIKARAMAZSIN"

Serhat Akın, "Anelka kadar rahat bir adam görmedim. Cumartesi maç var. Ben adamı sadece Perşembe günü görüyordum. Adam Paris'e tedavi olmak için gidiyordu. İdmana çıkmıyordu ama Cumartesi maça çıkıyordu. Bir gün Anelka geldi, Miami'de evi varmış. Evin değeri 25 milyon dolarmış, 14 milyon dolara bırakıyormuş. Satmaya çalışıyor. Bizim bütün takımı toplasan 1 milyon dolar çıkartamazsın. 14 milyon ne! Neymiş okyanusta yunusları görüyormuş." dedi.

ZARAGOZA MAÇINDA AYAĞIMA TOP DEĞMEDİ

Bizim UEFA Kupası'nda Real Zaragoza ile oynadığımız bir maç var. Ligde 14. sıradalar ilk maçı 1-0 kaybettik. 90 dakika oynadım ayağıma bir kere top değmedi. Adamlar nasıl pas yapıyor, böyle bir şey olamaz. 90 dakika topa değemedim. Ligde 4. falan olsalar hayatımız kayacak.

"BAŞKANDAN ÇOK KORKUYORDUK"

İkinci maç orada kazanmamız lazım. Yine aynı senaryo, ayağım topa değmedi. İyi pas yapıyorlar, antrenman maçı gibi. Devre arasında başkan girdi soyunma odasına. Aziz Yıldırım kaptan kim diye sordu. Herkes birbirine bakıyor. Ümit Özat kaptan sesi çıkmıyor. Başkan da bana bakıyor. Sanki kaptan benim. Saklanmaya çalıştım. 'Bu maçı alacaksınız' dedi. 'Eğer kazanamazsanız İstanbul'a nasıl dönersiniz siz düşünün. Ben Anelka'ya 3,7 milyon euro veriyorum. Boşuna mı veriyorum? Bundan sonra bütün topları Anelka'ya atacaksınız' dedi. Maça bir çıktık. Tuncay kaleciyle karşı karşıya Anelka sağ kanatta kenardaki Anelka'ya pas atıyor. Kalenin önünde vurmuyoruz herkes sahada Anelka'yı arıyor. Başkandan çok korkuyorduk.

"RÜŞTÜ VE OGÜN BENİ DÖVDÜ"

Rüştü Reçber ile aynı odada kalıyorum. Ogün Temizkanoğlu kaptan. Maçlar geç olduğu için bunlar geç yatıyor. Ben de erken yatmak istedim. Bunlar bir tavla oynuyor. Öyle bir ses yapıyorlar ki uyuyamıyorum, havaya zıplıyorum. Bir oldu, iki oldu. Benim de yaş 21 yeni yeni palazlanıyorum. Bunlara bir ayar çekeyim dedim. Işığı kapattım herkes odasına gidip yatsın dedim. Sonra bunlar beni bir dövdü. Maça bir çıktım her yer morarmış."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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