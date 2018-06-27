Chp'den 24 Haziran İtirafı: Sistemimiz Çöktü!
Otobüse Çarpan Otomobil, Durakta Bekleyen Yolcuların Arasına Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı
Tsk: Irak'ın Kuzeyine Hava Operasyonunda Hedefler İmha Edildi
Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Almasına Ak Parti'den İlk Yorum
Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı
Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
İnce'den Kurultay Çıkışı: Partiden İstifa Etmeyin!
Son Dakika! İçişlerinden Kaybolan Çocuklar Açıklaması: Leyla Aranıyor, Sedanur Bulundu
Serena Williams, Wimbledon'da Seribaşı Olacak
Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor
Son Dakika! Kahramanmaraş'tan Acı Haber: 2 Şehidimiz Var
Bahçeli, Ak Parti'ye Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Aldı
Bugünkü Erdoğan-Bahçeli Zirvesine Bir İsim Daha Katılacak
Teröristlerin Katlettiği Bakkalın Son Paylaşımı Leyla Olmuş
İzinsiz Antrenmana Çıkmayan Sosa, Son Fotoğrafıyla Çıldırttı
Selahattin Demirtaş, 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Aihm'e Başvuruyor
Genç Kadın, Aldatıldığını Kocasının Sırtındaki Sivilceden Anladı
Düşen Eğitim Uçağı, Geleceğin Pilotlarını Yetiştiriyordu
İlk Defa Ezan Dinleyen Hristiyan Youtuber Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Serena Williams, Wimbledon'da Seribaşı Olacak

SERENA WİLLİAMS, WİMBLEDON'DA SERİBAŞI OLACAK

Doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan Serena Williams, Wimbledon'a seribaşı olarak katılacak.

Tarih : 27 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Serena Williams, Wimbledon'da Seribaşı Olacak(9/10)5

Dünya sıralamasında 183. basamakta yer alan ABD'li tenisçi Serena Williams'ın, sezonun üçüncü grand slam'ı Wimbledon'a seribaşı olarak katılacağı açıklandı.

Wimbledon'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan ve dünya sıralamasında 183. basamağa gerileyen Williams'ın, turnuvaya 25. sıradan seribaşı olarak katılacağı belirtildi.

HALEP VE FEDERER, 1 NUMARALI SERİBAŞI OLACAK

Kadınlarda Rumen Simona Halep, erkeklerde ise İsviçreli Roger Federer, Wimbledon'a bir numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuva, 2-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Serena Williams, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Serena  Williams  Wimbledon  Da  Seribaşı  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER