SERENA WİLLİAMS, WİMBLEDON'DA SERİBAŞI OLACAK
Doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan Serena Williams, Wimbledon'a seribaşı olarak katılacak.
Dünya sıralamasında 183. basamakta yer alan ABD'li tenisçi Serena Williams'ın, sezonun üçüncü grand slam'ı Wimbledon'a seribaşı olarak katılacağı açıklandı.
Wimbledon'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan ve dünya sıralamasında 183. basamağa gerileyen Williams'ın, turnuvaya 25. sıradan seribaşı olarak katılacağı belirtildi.
HALEP VE FEDERER, 1 NUMARALI SERİBAŞI OLACAK
Kadınlarda Rumen Simona Halep, erkeklerde ise İsviçreli Roger Federer, Wimbledon'a bir numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuva, 2-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Serena Williams, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşmıştı.
Kaynak: haberinburada
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