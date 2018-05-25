ŞENOL GÜNEŞ'E ÇAKMAK ATAN TARAFTARIN KADERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çakmak atan S.D., adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sırasında çıkan olaylar sonucu 47 kişi gözaltına alınmıştı.
ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ
Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. 26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'nin Gündemine Oturan Genç Kızlar Hakkında Karar Verildi!
- 200 Bin Filistinli Mescid-İ Aksa'da Namaza Durdu
- Bayburt'ta 5 Hektarlık Alanda Arkeolojik Alan Tespit Edildi
- Kaçağı Bitirecek Yöntem! Yüksekova'da Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor
- Jandarmanın Baskın Yaptığı Depodan Çıkanlar Dehşete Düşürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
- Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
- Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı
- Ünlü İstihbarat Teşkilatı Televizyon Reklamıyla Eleman Aramaya Başladı
- Papa'dan İslam Çıkışı: Terörle Yan Yana Anılması Yalan Ve Saçmalık
Bu Haberle İlgili Yorumlar