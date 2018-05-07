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Şenol Güneş net konuştu: Git demedikleri sürece gitmem

ŞENOL GÜNEŞ NET KONUŞTU: GİT DEMEDİKLERİ SÜRECE GİTMEM

Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan gitmem" ifadelerini kullandı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Şenol Güneş Net Konuştu: Git Demedikleri Sürece Gitmem(9/10)5

Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

"BULUNDUĞUMUZ YER BİZİ ÜZÜYOR"

Şenol Güneş, maç öncesinde şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir.

Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı.

Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. Mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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