Erdoğan, 9725 Kilometre Yol Gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı İle Görüştü
Süleymancıların Yeni Lideri Alihan Kuriş Kimdir?
Trump'dan Erdoğan'a F-35 Garantisi: Gerekli Adımları Atacağım
İtalyan Devi Juventus, Barzagli Ve Chiellini İle Sözleşme Uzattı
10 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Vatandaş Kamerasında!
3 Büyüklerin İstediği Fellaini, Kararını Verdi
Afad'tan Kayıp Leyla İçin Açıklama Geldi: Kaçırılma İhtimali Kuvvetli
Daeş Hükümlüsü 12 Kişiye İdam Cezası!
Arsenal, Fenerbahçe'nin Gündemindeki Jack Wilshere'i Serbest Bıraktı
Esenyurt'ta, Suriyeli Esnaflara Ait Türkçe Olmayan Tabelalar Sökülüyor
Boğaz'ı Dumanlar Kapladı! Tarihi Fabrika Alev Alev Yanıyor
Şenol Güneş, Negredo Defterini Kapattı: Kampa Gelmeyecek
Şırnak'ta Askeri Zırhlı Araç Şarampole Yuvarlandı: Yaralılar Var
Kayıp Muharrem İnce, Günler Sonra Ortaya Çıktı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları İle Suriye Sınırında
Şarkıcı Mahmut Tuncer 5 Yıl Hapsinin İstendiği Dava Kapsamında İfade Verdi
Kadıköy'de Akılalmaz Kaza! Gencin Pantolon Paçası Çarpan Araçta Asılı Kaldı
İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı

Şenol Güneş, Negredo defterini kapattı: Kampa gelmeyecek

ŞENOL GÜNEŞ, NEGREDO DEFTERİNİ KAPATTI: KAMPA GELMEYECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu sezon takımda Negredo olmayacak. Negredo'nun kampa gelmesini istemiyorum." dedi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Şenol Güneş, Negredo Defterini Kapattı: Kampa Gelmeyecek(5/10)1

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanyol forvet Alvaro Negredo ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Planlı ve huzurlu bir sezon geçirmek istiyoruz. 26'sına kadar kimler gelir kimler gider bilemiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyebilirim. Oğuzhan geçen sezon oynamadığını bu sezon oynamak zorunda. Ondan çok şey bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Güneş ayrıca, bir soru üzerine de "Negredo'nun kampa gelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şenol  Güneş  Negredo  Defterini  Kapattı  Kampa  Gelmeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER