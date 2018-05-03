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Semih Şentürk, Eskişehirspor Kariyerini Noktaladı

SEMİH ŞENTÜRK, ESKİŞEHİRSPOR KARİYERİNİ NOKTALADI

Futbolu bırakmayı düşünürken gelen transfer cezası sonrası takımda kalan Semih Şentürk, Eskişehirspor kariyerini noktaladı. Semih'in futbolu bırakması bekleniyor.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Semih Şentürk, Eskişehirspor Kariyerini Noktaladı(10/10)6

Futbolu bırakmayı düşündüğü geçen yıl, transfer cezası nedeniyle bir kez daha Eskişehirspor ile sözleşme imzalayan Semih Şentürk, Es Es karakterini noktaladı.

Eskişehirspor'da bu sezon 25 lig ve bir kupa maçında forma giyen ve toplamda 1292 dakika süre alan Semih Şentürk, altı lig ve bir kupa olmak üzere yedi gol attı. Deneyimli oyuncu son hafta Adana karşılaşmasında cezalı olması nedeniyle tesislerde son antrenmanına çıkarak kulüpten ayrıldı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VE PERSONELLE VEDALAŞTI

Semih Şentürk bir önceki sezon ise 21 lig ve 1 play-off maçı olmak üzere 22 maçta forma giymiş ve 12 gol atmış, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Bolu maçında gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düşen ve sezonun son maçında forma giyemeyecek olan oyuncu, dün Eskişehirspor tesislerinde personel ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Eskişehir'den ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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