SEMBOL OYUNUNU KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU, AİLELERİ ADAYA GELİYOR
Bir kadın ve bir erkek yarışmacının ailesini görme şansını yakalayacağı Survivor sembol oyununda, finale kalan isimler Damla Can ve Adem Kılıççı oldu.
Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı finalin ardından kadınlardan iki erkeklerden iki olmak üzere toplamda dört kişi finale kalmıştı. Büyük rekabete sahne olan sembol oyununun finalinde dört yarışmacı da var güçleriyle savaşarak aileleriyle görüşmek için sonuna kadar mücadele etti.
BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
Survivor'ın sün akşam ekrana gelen son bölümüne final heyecanı damga vurdu. Karşı karşıya gelen yarışmacılar, aileleriyle görüşebilme imkanı için kıyasıya mücadele etti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı finalde, finale çıkmaya hak kazanan, Adem Kılıççı, Hilmi Cem, Yağmur Banda ve Damla Can büyük finali kazanarak ödüle ulaşmak için büyük gayret sarf etti.
KAZANAN İSİMLER DAMLA VE ADEM OLDU
Oldukça zorlu bir parkurda geçen oyun sonrası. Büyük finali kazanan isimler, erkeklerde Adem Kılıççı olurken kadınlarda ise, Damla Can oldu. Bu sonuçla birlikte, Adem ve Damla'ya aileleriyle görüşme ve birlikte vakit geçirme imkanı tanınacak.
Kaynak: haberinburada
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