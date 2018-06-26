

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile tatile çıktı. Ünlü çift sezonun yorgunluğunu atmak için gittikleri Çeşme'de objektiflere yansıdı.



FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI



Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan ve Türkiye'nin Shakira'sı olarak görülen Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisiyle Çeşme beach'lerinde keyif yapıyor. Magazin muhabirlerinin habersizce görüntülediği Selin Ciğerci, düzgün fiziği, güzel ve bakımlı vücuduyla dikkat çekti.



ŞARKICILIĞA SOYUNDU



DJ performanslarıyla tanınan Ciğerci, yakın arkadaşı Ebru Polat'ın sözlerini yazdığı şarkıya müzik hayatına girdi. İkili "Beş Karat" isimli şarkılarıyla şimdiden yaz aylarına damga vurdu.































Kaynak: haberinburada



