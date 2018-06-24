SELEHATTİN DEMİRTAŞ'IN EŞİ BAŞAK DEMİRTAŞ, OYUNU KULLANDI
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, oyunu kullandı.
HDP'nin hapisteki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, oyunu Diyarbakır'da Karapınar İlkokulu'nda kullandı.
Selahattin Demirtaş ise oyunu tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kullanacak.
Kaynak: haberinburada
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