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Selçuk İnan, Galatasaray'daki Maaşını İndirmezse Başakşehir'e Gidecek

SELÇUK İNAN, GALATASARAY'DAKİ MAAŞINI İNDİRMEZSE BAŞAKŞEHİR'E GİDECEK

Galatasaray'ın "Maaşını 1,5 milyon euroya indir" dediği Selçuk, takımdan ayrılması halinde Başakşehir'le sözleşme imzalayacak.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Selçuk İnan, Galatasaray'daki Maaşını İndirmezse Başakşehir'e Gidecek(5/10)1

Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim'in, mevcut oyunculardan maaş indirimi istemesi sonrası takımın deneyimli kaptanı Selçuk İnan'ın Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

"YA MAAŞINI İNDİR, YA AYRIL"

Galatasaray, 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euroya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı. İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi. Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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