SELÇUK BAYRAKTAR'DAN EŞİ SÜMEYYE'YE BÜYÜK JEST!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar'ı eşi Selçuk Bayraktar, eşinin yöneticisi olduğu KADEM'in "Biz Varsak Demokrasi Var" kampanyasına destek oldu.
Kadın ve Demokrasi Derneğini'nin başlattığı, "Biz Varsak Demokrasi Var" kampanyasına sürpriz bir destek geldi.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SÜRPRİZ DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar'ın eşi Selçuk Bayraktar kampanyaya destek oldu.
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) başkan yardımcılığını yapan Sümeyye Bayraktar, eşiyle birlikte KADEM afişinin önünde selfie çekindi.
"MATARAMIZI İSTERİZ"
Selçuk Bayraktar, eşiyle birlikte çekindikleri selfie'yi Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına "@kademorgtr 'nin #BizVarsakDemokrasiVar kampanyasını biz de destekliyoruz! Mataramızı isteriz :)" notunu düştü.
İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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