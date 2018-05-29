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SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE TALEBİ İÇİN KRİTİK HAMLE


Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi için kritik hamle
Tarih : 29 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi İçin Kritik Hamle(7/10)3

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

"SEÇİME GÖLGE DÜŞMESİN"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk haline ilişkin konuştu.

Partilerinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 18 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen Temelli, "Biz dedik ki bu seçim sürecinde tüm cumhurbaşkanları adayları eşit koşullarda yarışsın. Halka programlarını anlatsın. Seçme ve seçilme hakkına bir gölge düşmesin. Mahkemelere müracaat ettik reddettiler. Şimdi Anayasa Mahkemesine gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKESÖRLÜ TELEFON İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Selahattin Demirtaş'ın propaganda hakkını cezaevinde de kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıkladı.

Başvuruda, Demirtaş'ın haftalık 10 dakikalık ankesörlü telefon görüşmesi yapma hakkını televizyon canlı yayını için kullanabilmesi talep edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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