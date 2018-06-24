SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN MUHARREM İNCE BİRİNCİ ÇIKTI
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki sandıkta en çok oyu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.
Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 164 seçmenin bulunduğu sandıkta 162 tutuklu sandık başına gitti.
ERDOĞAN'A OY ÇIKMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'e hiç oyun çıkmadığı sandıkta, en çok oy Muharrem İnce'ye çıktı. İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 37 oy çıkarken, HDP adayı Demirtaş, 35 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarına çıkan oylar şöyle:
Muharrem İnce: 87
Meral Akşener: 37
Recep Tayyip Erdoğan: -
Selahattin Demirtaş: 35
Temel Karamollaoğlu: 3
Doğu Perinçek: -2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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