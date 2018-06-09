SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN EŞİ, DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahaddin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medyadan düğün görüntülerini paylaştı.
Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabından yürütmeye çalışan Selahattin Demirtaş'ın eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HALAY ÇEKECEĞİM GÜNLER YAKINDIR"
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter'dan düğünlerinden bir video yayınlayarak "Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır." mesajını paylaştı.
"GÜZEL OYNATMIŞLAR, ÇİRKİNİ SÖYLETMİŞLER"
Selahattin Demirtaş ise, "Güzeli oynatmışlar, çirkini söyletmişler resmen. Başak'la düğünümüz böyle bir şeydi işte" mesajı ekleyerek videoya yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada
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