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Selahattin Demirtaş'ın Avukatı: Kuşkum Yok, Birkaç Gün İçinde Tahliye Edilecek
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Selahattin Demirtaş'ın Avukatı: Kuşkum Yok, Birkaç Gün İçinde Tahliye Edilecek

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: KUŞKUM YOK, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK

24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı açıklama yaptı. Avukat "Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Demirtaş bence tahliye edilecek." dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Selahattin Demirtaş'ın Avukatı: Kuşkum Yok, Birkaç Gün İçinde Tahliye Edilecek(5/10)1

Demirtaş için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulunuldu. Demirtaş'ın avukatlarının önceki gün yaptığı tahliye başvurusu henüz sonuçlanmadı. Demirtaş'ın avukatı Karaman, Demirtaş'la ilgili yaptıkları başvuruyla ilgili bilgi verdi.

'HİÇ KUŞKUM YOK BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK'

K24'e konuşan Demirtaş'ın avukatı Karaman, Demirtaş'la ilgili yaptıkları başvuruyla ilgili bilgi verdi.

Karaman şöyle konuştu: "Sayın Demirtaş'ın şu ana kadar bırakılmaması zaten başlı başına bir ayıp. Hukuki bir ayıptır. Özellikle cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ve adaylığı resmi olarak açıklandıktan sonra tutulması hukuki bir kabul edilemez. Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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