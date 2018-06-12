SELAHATTİN DEMİRTAŞ SEÇMENLERİNE BU KEZ WHATSAPP ÜZERİNEN SESLENDİ
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçmenlerine bu kez WhatsAPP üzerinden sesli mesajla seslendi. ''Bizim sağlığımızın yegane garantisi halkımızdır'' diyen Demirtaş seçim çalışmalarına katılma çağrısı yaptı.
HDP tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bu kez de WhatsApp'tan sesli mesajla seçmenlere seslendi. Demirtaş, "Bizim sağlığımızın yegane garantisi halkımızdır. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın" dedi.
KONUŞMA HAKKININ BİR KISMINI SEÇMENLERE AYIRDI
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden ailesiyle haftalık telefon görüşmesi yapan Demirtaş, konuşmasının bir bölümünde WhatsApp'tan sesli mesaj gönderdi.
HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir tarafından paylaşılan mesaj şöyle:
"Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın."Demirtaş takipçilerinden seçim çalışmalarına katılmalarını istedi.
Kaynak: haberinburada
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