SELAHATTİN DEMİRTAŞ SEÇİM VAATLERİNİ CEZAEVİNDEN DUYURDU
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim vaatlerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Demirtaş: ''Cezaevi yerine okul ve hastane yapacağız'' ifadelerini kullandı.
HDP'ye yönelik yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Selahattin Demirtaş, HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti. Demirtaş, cumhurbaşkanlığı için seçim vaatlerini cezaevinden sosyal medya vasıtasıyla duyurdu.
ÇİFTÇİLERİN KULLANDIĞI MAZOTTAN VERGİ ALMAYACAĞIZ
Demirtaş, çiftçilerin kullandığı mazorttan vergi almayacağını söyleyerek, "Bugün bir uçak geçti üstümüzden. El salladım. Bağırarak 'Seçilirsem çiftçilerin kullandığı mazottan tek kuruş vergi almayacağız' dedim" şeklinde konuştu.
ASGARİ ÜCRET 3 BİN TL OLACAK
Seçim vaatleri arasında asgari ücretin 3 bin TL olacağının altını çizen Demirtaş, "Bitişiğimde yeni bir c.evi yapılıyor. İnşaattaki işçilere seslendim. 'Seçilirsem güvencesiz, kaçak, taşeron işçiliği kaldıracağız. İş cinayetleri olmayacak, çalışma süreleri kısaltılacak. Asgari ücret 3 bin TL olacak' dedim." diye belirtti.
CEZAEVİ DEĞİL OKUL VE HASTANE YAPACAĞIZ
Edirne'ye cezaevi değil hastane ve okul yapacağını attığı tweet ile dile getiren Demirtaş, "Edirne'ye cezaevi değil daha fazla okul yapacağız" dedi.
YARGI BAĞIMSIZ ADİL VE TARAFSIZ OLACAK
Seçim vaatlerini espirili şekilde dile getiren Demirtaş, " Yargı bağımsız, adil ve tarafsız olacak" dedi.
YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA SESLENDİ
Attığı tweetle YSK'ya seslenen Demirtaş, cezaevi imkanlarının kullanmasını kanunlara aykırı olup olmamasını sordu.
Kaynak: haberinburada
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