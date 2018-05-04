SELAHATTİN DEMİRTAŞ RESMEN CUMHURBAŞKANI ADAYI
Son Dakika! HDP, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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