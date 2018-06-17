Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan mitinglere katılması için yapılan başvuruyu reddetti.

YSK, DEMİRTAŞ'IN MİTİNGLERE KATILMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUYU REDDETTİ

HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, YSK'nın, kendisine bağlı çalışan ilçe seçim kurullarının verdiği kararla çelişen bir karara imza attığı ileri sürülerek, "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu, Demirtaş'ın mitinglere katılımının sağlanması başvurusunu reddetti" denildi.

"İLGİLİ SEÇİM KURULLARINCA KABUL EDİLMİŞTİ"

Açıklamada "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmişti. Bunun üzerine HDP'nin avukatları, Demirtaş'ın söz konusu mitinglere katılımının sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığına başvuru yapmıştı. Başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın, seçim sürecinin temel faaliyetlerinden olan açık-kapalı yer toplantılarını 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtildiği üzere, diğer adaylarla eşit şekilde yerine getirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilmişti. Bu gerekçelerle Demirtaş'ın İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin mitinglerine bizzat veya SEGBİS sistemiyle katılımının sağlanması istenmişti" denildi.

YSK: PROPAGANDA İMKANINI BU YÖNTEMLE KULLANMAK MÜMKÜN DEĞİL

HDP'nin yazılı açıklamasının devamı şöyle: YSK, kendisine bağı çalışan ilçe seçim kurulları, Demirtaş'ın miting başvurularını kabul etmesine ve ilgili illerde miting için yer belirlemesine rağmen başvurunun reddine karar verdi. Ret kararının iletildiği metinde, eşitlik ilkesine dikkat çeken 298 sayılı yasaya gönderme yapan YSK, şu ifadeleri kullandı: 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir.

Kaynak: haberinburada