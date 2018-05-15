SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına avukatları Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye dilekçesi verdi.
Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatları tarafından tahliye başvurusunda bulundu.
AVUKATLAR: DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ
Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları öğrenilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkmenler Sokağa Dökülmüştü, Kerkük İçin Karar Verildi!
- Filistin'de İntifadanın Ayak Sesleri Duyulmaya Başladı: Fkö Genel Grev İlan Etti
- Filistin Lideri Abbas İsrail Ve Abd'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek
- Meral Akşener, Vaatlerini Anlatırken Partililer Uyudu
- İstanbul'da Kudüs Protestoları Başlıyor! İşte Trafiğe Kapatılacak Yollar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
- Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
- Elçilik Açılınca Netanyahu Övgü Yağdırdı: Dünyada Abd'den Daha İyi Bir Dostumuz Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar