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Selahattin Demirtaş için dilekçe verildi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına avukatları Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye dilekçesi verdi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Selahattin Demirtaş İçin Dilekçe Verildi(8/10)4

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatları tarafından tahliye başvurusunda bulundu.

AVUKATLAR: DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ

Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları öğrenilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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