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Selahattin Demirtaş, 24 Haziran Seçimleriyle İlgili AİHM'e Başvuruyor

SELAHATTİN DEMİRTAŞ, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AİHM'E BAŞVURUYOR

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimleri hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunacak.

Tarih : 27 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Selahattin Demirtaş, 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Aihm'e Başvuruyor(5/10)1

24 Haziran seçimlerine tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden katılan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

AİHM BAŞVURU YAPACAKLAR

Karaman, seçim sürecinde tahliye taleplerinin reddedildiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuruyu değerlendirmediğini hatırlatarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapacaklarını ifade etti.

GEREKÇE: SERBEST SEÇİM HAKKININ İHLALİ

Karaman, paylaşımında "Tutukluluk şartlarında seçime giren, tahliye talepleri reddedilen ve bu konudaki bireysel başvurusu da AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayan Sayın Demirtaş'ın 'serbest seçim hakkının' ihlal edildiği tespiti talebiyle AİHM'e başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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