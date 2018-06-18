SEL KAPILAN MİNİK RÜZGAR'DAN 3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
Manisa'da bayramın ikinci günü sel sularına kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşanan olayda, anne Dudu Özdemir çocukları 4 yaşındaki Rüzgar ve 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sağanak yağmura yakalandı. Çocuklarıyla birlikte eve gitmek üzere yolan çıkan anne Özdemir, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı'nın kesiştiği bölgede sel sularını izledikleri sırada bulundukları yer çöktü. Annesinin ellerinden kayan 4 yaşındaki Rüzgar Özdemir, dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.
Kaynak: haberinburada
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