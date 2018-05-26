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Sel felaketi bir köyü harabeye çevirdi

SEL FELAKETİ BİR KÖYÜ HARABEYE ÇEVİRDİ

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde birçok evi su bastı, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Sel Felaketi Bir Köyü Harabeye Çevirdi(10/10)6

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan ve Doğancı Köyü'nde yaşanan sel felaketinde evleri su bastı, araçlar kullanılamaz hale geldi. Ev ve ahırlardaki kısmi göçükler nedeniyle çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu. Evleri zarar gören bazı vatandaşlar ise geceyi dışarıda geçirdi.

HEYELAN NEDENİYLE BURSA-ORHANELİ YOLU KAPANDI

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle Orhaneli yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebi ile yol çökerken, Nilüfer Çayı taşarak su baskınına yol açtı. 7 saattir kapalı olan Bursa-Orhaneli yolunda; AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma ve Karayolları Ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR KEPÇELERLE KALDIRILDI

Yol üzerinde enkaz altında kalan araçlar ve moloz yığınları, kepçelerle kaldırılıyor. Ekipler, enkaz altındaki araçlarda kişi ya da kişilerin olma ihtimaline karşı arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bursa-Orhaneli yolu tamamen trafiğe açıldı.

5 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bursa-Orhaneli yolu üzerine bulunan Doğancı Köyü heyelan ve sel felaketinden en çok etkilenen bölge oldu. Sel nedeniyle dere yatağında bulunan 5 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin bazı bölümlerinde göçükler oluşurken, 6 otomobil enkaz altında kalarak zarar gördü. Sel nedeniyle çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan da telef oldu.

"EVİMİZİN BAŞIMIZA YIKILMADIĞINA DUA EDİYORUZ"

Sel nedeniyle evini su basan ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan köylülerden Münir Esen, Evimizde ki tüm eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Çok şaşkınız. Çok büyük bir doğal afet. Evimizin başımıza yıkılmadığına dua ediyoruz. Canımız kurtuldu ancak can malın yongasıdır. Canımızı kurtardık şimdi malımızın peşine düştük, otomobilim de sürüklendi. Yetkililerden yardım bekliyoruz.

MAĞDUR OLAN VATANDAŞLARA ERZAK DAĞITILDI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay personeli ise sel felaketi nedeniyle köylerde mağdur olan vatandaşlara erzak dağıtımı gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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