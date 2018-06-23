ŞEHRİ GEZMEYE GELEN FUTBOLCUNUN TRANSFERİ YATTI
Trabzonspor, daha önce Trabzon'a gelip şehri gezen Damien da Silva'nın transferi konusunda anlaşamadı.
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu Damien da Silva'nın transferinin gerçekleşmediğini söyledi.
Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin Trabzon'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.
İKİ TARAFIN ŞARTLARI ÖRTÜŞMEDİ
Fransız futbolcudan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi." dedi.
Sağıroğlu, transfer döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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